Репортаж Егора Бульчука. Новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше резко погрузился в работу. Канадец прилетел в Омск в три ночи по местному времени, а через девять часов уже вышел на лед провел первую тренировку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии