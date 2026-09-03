В аэропорту Уфы рассказали о работе на фоне призывов Украины закрыть небо над РФ

Аэропорт Уфы продолжает работать в штатном режиме. Об этом заявила RTVI представитель пресс-службы авиагавани Алиса Красноярская, отвечая на вопрос, получал ли аэропорт уведомления от иностранных компаний об изменении полетных программ после заявлений Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокуратура попро...
- АП В ХМАО подтвердил...
- Победа партии Кул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым