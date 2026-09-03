В аэропорту Уфы рассказали о работе на фоне призывов Украины закрыть небо над РФ

Аэропорт Уфы продолжает работать в штатном режиме. Об этом заявила RTVI представитель пресс-службы авиагавани Алиса Красноярская, отвечая на вопрос, получал ли аэропорт уведомления от иностранных компаний об изменении полетных программ после заявлений Киева.