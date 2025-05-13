Почему в советских школах были запрещены шариковые ручки

В советских школах долгое время были запрещены шариковые ручки. Использовавшиеся вместо них перьевые ручки, по мнению педагогов, способствовали вырабатыванию у учащихся хорошего почерка, а также положительно влияли на психомоторные способности ребёнка.
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