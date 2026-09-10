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Царьград

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Трамп выпустит $500 млн для участников Obamacare перед выборами

Трамп выпустит $500 млн для участников Obamacare перед выборами

Администрация Трампа планирует перечислить $500 каждому из 1 млн американцев, не получающих субсидий по программе Obamacare.

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