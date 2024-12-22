Юрист рассказал, как защитить свою электронную подпись

Самые распространенные случаи мошенничества в сфере электронной подписи (ЭП) происходят не по причине изъянов технологии, а из-за нарушения самими пользователями базовых правил цифровой гигиены, отметил руководитель юридического департамента Sign.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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