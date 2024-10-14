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Shot: 17-летнего парня задержали в Мытищах за незаконную покупку боевых патронов

Shot: 17-летнего парня задержали в Мытищах за незаконную покупку боевых патронов

Студента колледжа в Мытищах задержали за незаконную покупку боевых патронов. Как сообщил Telegram-канал Shot, правоохранители проверяют версию о том, что он планировал открыть стрельбу в учебном заведении.

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