Shot: 17-летнего парня задержали в Мытищах за незаконную покупку боевых патронов

Студента колледжа в Мытищах задержали за незаконную покупку боевых патронов. Как сообщил Telegram-канал Shot, правоохранители проверяют версию о том, что он планировал открыть стрельбу в учебном заведении.
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