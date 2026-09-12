Психиатр Калюжная выявила нетипичные признаки алкоголизма

Психиатр-нарколог Марина Калюжная из «Клиники доктора Калюжной» рассказала «Ленте.ру» о признаках алкоголизма, не зависящих от объема выпитого алкоголя, включая раздражительность и тягу организовывать жизнь вокруг выпивки.
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