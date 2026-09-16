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Царьград

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Росатом открыл таланты школьников на экспедиции в Арктике

Росатом открыл таланты школьников на экспедиции в Арктике

Росатом организовал экспедицию "Ледокол знаний" в Арктику для школьников. Молодежь возрастом 14-16 лет отправилась на атомном ледоколе "50 лет Победы" к Северному полюсу, где раскрывала свои таланты.

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