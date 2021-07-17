Что нужно знать,при сдаче экзамена на права в ГИБДД

Каждый выпускающийся из автошколы человек задается одним и тем же вопросом – как сдать экзамен в ГИБДД с первого раза?Всем очень хочется стать владельцем заветного удостоверения и получить возможность рассекать по улицам на собственном авто.
Каждый выпускающийся из автошколы человек задается одним и тем же вопросом – как сдать экзамен в ГИБДД с первого раза?Всем очень хочется стать владельцем заветного удостоверения и получить возможность рассекать по улицам на собственном авто.
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