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Что нужно знать,при сдаче экзамена на права в ГИБДД

Что нужно знать,при сдаче экзамена на права в ГИБДД

Каждый выпускающийся из автошколы человек задается одним и тем же вопросом – как сдать экзамен в ГИБДД с первого раза?Всем очень хочется стать владельцем заветного удостоверения и получить возможность рассекать по улицам на собственном авто.

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