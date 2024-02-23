Шойгу отдал приказ запустить салюты в ряде городов России 23 февраля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ провести праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля «В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю 23 февраля 2024 г.
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