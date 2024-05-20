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Яша Кедми - вангует: Путин уже заключил сделку с элитой США

Яша Кедми - вангует: Путин уже заключил сделку с элитой США

Путин уже заключил сделку с элитой США. До мира остается всего один шаг:  Кедми сделал оптимистический прогноз: Значительная часть американского истеблишмента уже пришла к пониманию того, что внутренняя и внешняя политика проводимая действующим президентом Байдена и его окружением ведёт «великую» Америку к неминуемой катастрофе.

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Комментарии
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алекс кузь
Кедми советский парень. Мыслит планетарно.  Отвернулся от марксизма. Планета не потерпит частн собств с её пороками. Может буржуи и договорятся, но это будет обычный сатанизм с терминаторами и вирусами, будут душить коммунизм для того, чтобы жить в одну харю.
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1 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Ему бабло помогает зарабатывать Соловьёв В., Что он вообще делает в нашей стране??? Или у него ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО???
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1 час.
М
Мария
Лучше бы предсказал про Израиль, накроется он медным тазом, или нет? По моим прогнозам, накроется. Поэтому Яков Кедми будет делать прогнозы уже, находясь в России.
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1 час.

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