Яша Кедми - вангует: Путин уже заключил сделку с элитой США

алекс кузь Кедми советский парень. Мыслит планетарно. Отвернулся от марксизма. Планета не потерпит частн собств с её пороками. Может буржуи и договорятся, но это будет обычный сатанизм с терминаторами и вирусами, будут душить коммунизм для того, чтобы жить в одну харю.

ГМ Геннадий Малахов Ему бабло помогает зарабатывать Соловьёв В., Что он вообще делает в нашей стране??? Или у него ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО???