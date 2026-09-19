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Путин предложил Европе «жить дружно», иначе России «придется отвечать»

Путин предложил Европе «жить дружно», иначе России «придется отвечать»

Российский лидер Владимир Путин призвал Европу «жить дружно». В противном случае России придется отвечать, добавил глава государства, политика процитировал «Интерфакс» .

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