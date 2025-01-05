Блокбастер «Морозко» снимут на Кудыкиной горе: Роу, берегись

+ A — Сводные сестры будут дружить и возвращать в деревню исчезнувшую зиму Пока телезрители в новогодние дни пересматривают советский фильм «Морозко» Александра Роу, снятый в 1964 году, современное поколение кинематографистов продолжает работу над новой версией сказки.
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