Блокбастер «Морозко» снимут на Кудыкиной горе: Роу, берегись

+ A — Сводные сестры будут дружить и возвращать в деревню исчезнувшую зиму Пока телезрители в новогодние дни пересматривают советский фильм «Морозко» Александра Роу, снятый в 1964 году, современное поколение кинематографистов продолжает работу над новой версией сказки.