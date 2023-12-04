Интересная жизнь с Vera Star Фото Telegram-канал Наверняка все в курсе скандала который случился на днях на телеканале "Россия-1" с участием актера Михаила Мамаева.
Мамаев ответил депутату Мосгордумы Медведеву, который встал на защиту канала "Россия-1" и обвинил актера в самопиаре
Комментарии
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Галина Дьячина
я за Мамаева..они герои нашего дня..а не дяденьки с пухлыми портфелями
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11 час.
НС
Николай Савинов
Давно пора руководителей 1 и 2 каналов разогнать.Вот этим они решили себя обелить перед Западом.Потому как после командировки в России,им же нужно приехать к семье,в Лондон.А тут такая удача,им популярность Малахова уже давно поперек горла стоит.Уже попытки были со скандалом выгнать Малахова.ДАВНО ПОРА ПОЧИСТИТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТВ.Ах да ещё вспомнил,НА СТС придумали передачу Русский ниндзя.Но перевод с японского ниндзя гласит,НАЕМНЫЙ УБИЙЦА.Выходит СТС наемных убийц готовит?
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10 час.
Валерий Константинов
ПОДДЕРЖИВАЮ,ПОДДЕРЖИВАЮ!!! Сменить руководство 1-го и 2-го каналов ТВ срочно. И немедленно закрыть программу Малахова- дерьмократа и ЖДУНА.
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10 час.
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