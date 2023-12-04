Мамаев ответил депутату Мосгордумы Медведеву, который встал на защиту канала "Россия-1" и обвинил актера в самопиаре

НС

Николай Савинов

Давно пора руководителей 1 и 2 каналов разогнать.Вот этим они решили себя обелить перед Западом.Потому как после командировки в России,им же нужно приехать к семье,в Лондон.А тут такая удача,им популярность Малахова уже давно поперек горла стоит.Уже попытки были со скандалом выгнать Малахова.ДАВНО ПОРА ПОЧИСТИТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТВ.Ах да ещё вспомнил,НА СТС придумали передачу Русский ниндзя.Но перевод с японского ниндзя гласит,НАЕМНЫЙ УБИЙЦА.Выходит СТС наемных убийц готовит?