В Хабаровске дети-сироты справят новоселье под Новый год

В Хабаровске губернатор края Михаил Дегтярев и замгенерального прокурора России Дмитрий Демешин 16 декабря вручили детям-сиротам ключи от новых квартир в доме ЖК «Березки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.