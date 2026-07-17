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В Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских воинов

В Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских воинов

Эстонские власти негласно демонтировали памятник на братской могиле, в которой захоронены 795 солдат и офицеров советской армии, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщили в посольстве России в Таллине 17 июля, сообщает РИА Новости.

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