В Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских воинов

Эстонские власти негласно демонтировали памятник на братской могиле, в которой захоронены 795 солдат и офицеров советской армии, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщили в посольстве России в Таллине 17 июля, сообщает РИА Новости.
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