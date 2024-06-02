Боевики ВСУ попали в ловушку у Волчанска и Часова Яра: Карта специальной военной операции на Украине на 2 июня 2024 года Юлия СоколоваПод Волчанском и Часовым Яром, на территории Донецкой народной республики, подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации.
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