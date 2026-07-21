Два нижегородских опасных объекта могут ликвидировать за федеральные деньги

Два опасных объекта в Нижегородской области могут ликвидировать за счет федерального бюджета. Речь идет о прудах-накопителях кислых гудронов, претендующих на финансирование в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минприроды России.