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Нижегородская правда

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Два нижегородских опасных объекта могут ликвидировать за федеральные деньги

Два нижегородских опасных объекта могут ликвидировать за федеральные деньги

Два опасных объекта в Нижегородской области могут ликвидировать за счет федерального бюджета. Речь идет о прудах-накопителях кислых гудронов, претендующих на финансирование в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минприроды России.

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