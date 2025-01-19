Мелания Трамп вслед за мужем запустила собственную криптовалюту

Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания запустила собственный мемкоин $MELANIA. По данным площадки CoinMarketCap, один мемкоин Мелании сейчас можно купить за 3 цента, в понедельник, 20 января, ТАСС.
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