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Царьград

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Земфира должна 733 тыс. рублей ФНС и 2,9 тыс. по капремонту в Москве

Земфира должна 733 тыс. рублей ФНС и 2,9 тыс. по капремонту в Москве

Известная певица Земфира*, переехавшая в Париж, имеет долг ФНС на 733 тыс. рублей и задолженность по капремонту в Москве.

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