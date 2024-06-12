В США опровергли передачу Украине второго комплекса Patriot

Информация о возможной поставке второго ЗРК Украине появилась накануне.11 июня газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден решил поставить Украине еще один противоракетный комплекс Patriot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии