ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ По Эрдогану мне в целом ситуация понятна. Он попал в стратегический тупик и решил, что мы в этом тупике самая слабая "стена".
Вопросик
Комментарии
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Алексей Смирнов
Оправдывать Эрдогана конечно глупо, но и предательства никакого нет, он нам не союзник. Что вообще была за глупость такая, отправить этих висельников в Турцию? Опять Путин просчитался, что то слишком часто в последнее время.
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55 мин.
Александр яросв
Сразу видно , что статью не мужик писал. Дело ведь не в том , что уродов выдали, а в том ,что слово не держится и это очередная оплеуха нашему руководству ,что опять развели как лохов.
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24 мин.
Владислав Владислав
Бредовая статья.
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20 мин.
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