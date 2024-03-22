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В Тбилиси появился мурал, посвященный Топурии и Двалишвили

В Тбилиси появился мурал, посвященный Топурии и Двалишвили

Фотографией арт-объекта Двалишвили поделился в социальных сетях. Двалишвили (17-4) в последний раз дрался в феврале, когда победил Генри Сехудо единогласным решением судей.

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