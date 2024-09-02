Дайджест дня: Voyah Courage, комплектный Stellantis и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"У нового среднеразмерного кроссовера Voyah Zhiyin, который дебютировал в Китае месяц назад, появилось экспортное англоязычное название — Voyah Courage.
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