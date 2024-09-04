Координатор подполья: ВС России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом

Удар по военному аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога в Днепропетровской области нанесли Вооруженные силы России в шесть утра 4 сентября, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.
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