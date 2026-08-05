Фиг вам, американцы, а не Арктика! Великая битва за шельф началась: что нужно России и США на самом деле, кто победит

Алексей Горшков

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Во первых надо прописать правильно ни СССР , а России, чтобы потом не было разночтений в нашей работе по геологоразведке . Ни одна разведка республик не занималась ею , кроме российской , да и не интересовало их никогда . А сидеть на подсосе ресурсов присуседятся . Вся геологоразведка СССР велась РФ . Или опять забудете и расхлёбывать придётся следующему поколению . Ну и чем Вы атм обладаете ещё засекреченным . А по большей части Вам бы запустить хоть частично для размышления народом -истинным хозяином , а не принимающим решения приходящим порой не только не причастным , но и не заинтересованным натурам далёким от народных общественных интересов . Вы на хрена ЦБ сделали частными и допустили туда в руководство совершенно не компетентных людей без должного опыта и вообще финансы страны должны решаться коллегиально при полных расчётах и аргументированно доказательных фактах . Я не понимаю зачем их привязывают к нам их национальностями ? Чтобы потом поиметь бурю столкновений в бунтах и очередных беспорядках ? Вам мало видеть на улицах зверские физиономии и желание не работать на страну , а только потреблять . Дайте наконец своему народу пожить в том мире что мы добились своими усилиями