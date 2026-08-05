Россия отказалась признать границы расширенного континентального шельфа, установленные США.
Фиг вам, американцы, а не Арктика! Великая битва за шельф началась: что нужно России и США на самом деле, кто победит
Комментарии
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Александр Каблучко
Алексей Горшков
Арктику мы, по-моему, вообще недооцениваем, и только В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ ВСПОМИНАЕМ !!! А ведь она - проект, коммерчески для страны не только не разорительный, но даже СКАЗОЧНО ВЫГОДНЫЙ, хоть на первых порах в его инфраструктуру вложиться и придётся! Северный морской путь... Если так подумать - это же КЛОНДАЙК, подаренный нам предками, сопоставимый разве что с наличием в нашей стране углеводородов! Да каждое государство просто МЕЧТАЛО бы иметь в своём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суверенном владении МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ !!! Тем более - это же САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ МИРА, связывающая Европу и Юго-Восточную Азию! Уверен - когда он начнёт толком работать, то Суэцкий канал, и ему подобные - просто &quot;сдуются&quot; сами, потеряв клиентов!
Согласен. От Роттердама до Шанхая почти почти 11 тыс. морских миль, при средней скорости крупнотоннажного судна 18-20 миль/час набегает примерно 21-22 дня. Это если быстро проскочить Суэц и быстро пару раз дозаправиться. По СМП примерно 8000 миль, т.е. 15-16 дней и никаких пиратов, разгневанных американцев и оторванных арабов. Клондайк
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1 м.
Алексей Горшков
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Во первых надо прописать правильно ни СССР , а России, чтобы потом не было разночтений в нашей работе по геологоразведке . Ни одна разведка республик не занималась ею , кроме российской , да и не интересовало их никогда . А сидеть на подсосе ресурсов присуседятся . Вся геологоразведка СССР велась РФ . Или опять забудете и расхлёбывать придётся следующему поколению . Ну и чем Вы атм обладаете ещё засекреченным . А по большей части Вам бы запустить хоть частично для размышления народом -истинным хозяином , а не принимающим решения приходящим порой не только не причастным , но и не заинтересованным натурам далёким от народных общественных интересов . Вы на хрена ЦБ сделали частными и допустили туда в руководство совершенно не компетентных людей без должного опыта и вообще финансы страны должны решаться коллегиально при полных расчётах и аргументированно доказательных фактах . Я не понимаю зачем их привязывают к нам их национальностями ? Чтобы потом поиметь бурю столкновений в бунтах и очередных беспорядках ? Вам мало видеть на улицах зверские физиономии и желание не работать на страну , а только потреблять . Дайте наконец своему народу пожить в том мире что мы добились своими усилиями
Так Север, в отличие от других сторон света, при СССР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за РСФСР был! Была Карело-Финская ССР в своё время - но, по-моему и у неё на Севере ВНЕШНИХ границ не было... Так что ИМЕННО В ДАННОМ СЛУЧАЕ Россия или СССР - НЕПРИНЦИПИАЛЬНО !!!🤔
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1 м.
Роман Орманин
Алексей Горшков
Арктику мы, по-моему, вообще недооцениваем, и только В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ ВСПОМИНАЕМ !!! А ведь она - проект, коммерчески для страны не только не разорительный, но даже СКАЗОЧНО ВЫГОДНЫЙ, хоть на первых порах в его инфраструктуру вложиться и придётся! Северный морской путь... Если так подумать - это же КЛОНДАЙК, подаренный нам предками, сопоставимый разве что с наличием в нашей стране углеводородов! Да каждое государство просто МЕЧТАЛО бы иметь в своём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суверенном владении МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ !!! Тем более - это же САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ МИРА, связывающая Европу и Юго-Восточную Азию! Уверен - когда он начнёт толком работать, то Суэцкий канал, и ему подобные - просто &quot;сдуются&quot; сами, потеряв клиентов!
есть одна проблема пиндостан на примере ормунзкого пролива может перекрыть Берингов пролив и что мы будем делать!?
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1 м.
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