«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:30 по московскому времени. Хайденхайм – Боруссия Д Дата проведения 1 февраля, 17:30, «Фойт-Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Бундеслиги Статистика Бундеслиги.
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