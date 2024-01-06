Трамп пообещал восстановить мир «через силу» в случае победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова 5 января заявил, что если одержит победу на выборах президента в ноябре текущего года, то восстановит мир на планете «через силу».
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