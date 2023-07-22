Несекретные материалы

14 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Раевский
    Слова автора за ВВП в уши!!!России важно пере...
  • Евгений Акимов
    Духовные скрепы, однако.Мразь
  • Nikolia Vovchenko
    Печально,автор...Ну,да,можно слушать и не слышать...А ещё Президент говорил о том,что кое кто хочет отхватить жирный ...России важно пере...

Не ругайте двух артистов и спортсменку с шестом: они играют и скачут как умеют. Да и на наше прощение им глубоко наплевать

Не ругайте двух артистов и спортсменку с шестом: они играют и скачут как умеют. Да и на наше прощение им глубоко наплевать

Юрий Кот Широкий общественный резонанс вызвали заявления двух актёров и спортсменки: в сети обсуждают, прощать или нет Серебрякова после его признания о помощи девочке Полине из Горловки, закрыть ли глаза на человека мира Исинбаеву в честь её легендарных заслуг и оставить ли в покое и забвении Назарова, который не перестаёт упражняться в антироссийских высказываниях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
lV
lidnik58 V
А давайте спросим Пескова, он точно всЕ знает про испуганных артистов.
Ответить
14 час.
Дима Качусов
не сотвори себе кумира !одни из них бегут развлекать зарубежную публику со сцены,другие меняют ,,просто спортивное гражданство,ведь они всю жизнь стремились быть первыми в спорте,а им мешают &quot;может гражданам России просто забыть про их существование !!!
Ответить
14 час.
ИД
Игорь Джанти
Академик Морозов в 87 лет отправился на фронт и убил более десятка фашистов , но сегодня  это не пример для подражания . Настораживает   уже даже  не то , что у нас есть такие  &quot;замечательные&quot; спортсмены , певцы и артисты , а  что их поступки оправдывают и призывают понять. Понять и оправдать можно кого угодно , и Власова , и Краснова , и Тоньку-пулеметчицу, но что за этим стоит?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх