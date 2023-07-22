Не ругайте двух артистов и спортсменку с шестом: они играют и скачут как умеют. Да и на наше прощение им глубоко наплевать

не сотвори себе кумира !одни из них бегут развлекать зарубежную публику со сцены,другие меняют ,,просто спортивное гражданство,ведь они всю жизнь стремились быть первыми в спорте,а им мешают "может гражданам России просто забыть про их существование !!!

ИД

Игорь Джанти

Академик Морозов в 87 лет отправился на фронт и убил более десятка фашистов , но сегодня это не пример для подражания . Настораживает уже даже не то , что у нас есть такие "замечательные" спортсмены , певцы и артисты , а что их поступки оправдывают и призывают понять. Понять и оправдать можно кого угодно , и Власова , и Краснова , и Тоньку-пулеметчицу, но что за этим стоит?