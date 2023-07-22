Юрий Кот Широкий общественный резонанс вызвали заявления двух актёров и спортсменки: в сети обсуждают, прощать или нет Серебрякова после его признания о помощи девочке Полине из Горловки, закрыть ли глаза на человека мира Исинбаеву в честь её легендарных заслуг и оставить ли в покое и забвении Назарова, который не перестаёт упражняться в антироссийских высказываниях.
Не ругайте двух артистов и спортсменку с шестом: они играют и скачут как умеют. Да и на наше прощение им глубоко наплевать
Комментарии
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lV
lidnik58 V
А давайте спросим Пескова, он точно всЕ знает про испуганных артистов.
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14 час.
Дима Качусов
не сотвори себе кумира !одни из них бегут развлекать зарубежную публику со сцены,другие меняют ,,просто спортивное гражданство,ведь они всю жизнь стремились быть первыми в спорте,а им мешают "может гражданам России просто забыть про их существование !!!
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14 час.
ИД
Игорь Джанти
Академик Морозов в 87 лет отправился на фронт и убил более десятка фашистов , но сегодня это не пример для подражания . Настораживает уже даже не то , что у нас есть такие "замечательные" спортсмены , певцы и артисты , а что их поступки оправдывают и призывают понять. Понять и оправдать можно кого угодно , и Власова , и Краснова , и Тоньку-пулеметчицу, но что за этим стоит?
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11 час.
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