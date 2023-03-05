СМИ: Жители Израиля дали прозвище сбежавшей из России Пугачевой

Журналисты издания «ПолитЭксперт» рассказали, какое прозвище получила сбежавшая из России после начала СВО на Украине певица Алла Пугачева.
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