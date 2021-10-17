Сколько должны зарабатывать чиновники, если платить по справделивости?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаСколько должны зарабатывать чиновники, если платить по справделивости? автор - Комсомолец К чему сейчас привязаны зарплаты наших власть имущих? Да не к чему.Вернуться к статье3310НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВладимирГлупость, работать чиновником не так то и прост!!! За 50 тыс никто работать не будет….Я конечно имею ввиду центральные ведомства… А если секретарша имеет авто за 10 млн, то значит ее шеф коррупционер и должен отвечать по законусаша дмитренкочиновники-это ОГРОМНАЯ разница в доходах,,,Владимир СоловьевНе будут работать карьеристы и коррупционеры. Нормальный человек будет работатьОЛЕГ VinogradovОб этом и речь,- не будет работать(будет подворовывать) - жестоко должен "присесть"! Не Хер жалеть воров -мздоимцев ЛЮБОГО уровня! Вы либерал,что ли?Валентина Лдепутаты должны получать не больше чем МРОТ, иначе дело не сдвинется---слишком отличаются их зарплаты от тех, кто создаёт благо для России.Владимир Соловьевмрот они могут установить какой угодно, только вот Россия это страна где любые законы не обязательны к исполнению. Уж если они на конституцию плюют, то что им мрот.саша дмитренкоидиоты,,,,сталинская система?? ну так при низкой зарплате они имел ОГРОМНЫЕ премии и льготы! спец распределители,,спец дом отдыха,,,,,,,,,,,параллельная реальность)))Горбатюк ВалерийИмел не только премии и льготы, н и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, причем ПЕРСОНАЛЬНУЮ. Сейчас же НИКТО не отвечает НИ ЗА ЧТО, потому и косяки прут валомсаша дмитренкоа ты чиновник? иначе откуда знать?Горбатюк ВалерийНу при таком подходе ты - точно высокопоставленный чиновник времен Сталина, раз с такой уверенностью про их льготы и премии вещаешь :) Даже сейчас не можешь от них отказаться, сам свои посты плюсуешь :)василий сердцевНе более зарплаты дворника !!!василий сердцевСпрашивается сколько он должен зарабатывать , а не сколько ворует и не чем управляют его секретарши-(ша).василий сердцевТут есть еще такая беда, в шахте проходчик все здоровье свое отдал за десять лет,- а рабочий тоже с подземкой но в рем ячейки отсидел 2о лет , у проходчика пеньсия 12 тысяч а у этого слесаря 25 _ есть разница ? Вот и почешите свой мозг над этим.саша дмитренкосовсем заврался,,,,(((александр петровГлядя на тот коррупционный беспредел который творится в стране, назначение самим себе зарплат в чиновничьем кругу, оформление на домочадцев всех уровней преступно нажитого и отжатого имущества, как Вы думаете кем будет мечтать стать молодая "поросль" ась? И после этого, наши чины возмущаются и негодуют по поводу не хватки рабочих рук??!! Нужно просто как в былые времена при СССР делать тарифные ставки и сетки. Что бы чин любого уровня имел зарплату не превышающую зарплату рабочего более 2-х крат в регионе и всё! Но для того что бы что то изменить, нужно руководству страны изменить политику в экономическом развитии страны. Ведь народ избирает чинов и депутатов не для того что бы они улучшали собственное благосостояние, а для развития страны и улучшения жизни населения страны. У нас всё с ног на голову! Ведь по сути своей, депутатство это не работа. Это общественно полезная нагрузка. А вот работать депутат должен вместе с народом рука об руку, что бы знать нужды и чаяния народа! Что у нас?? Официально депутат заработал за год 6 миллионов рубликов! А вот его мама, успешная "бизьнес-вумен" которой 85 годков, зарабатывает в год под 500 миллионов, а у кого то из чинов и по более!! Такое впечатление, что они там в высоких "кибинетах" держат народ за идиётов!! И нужен контроль за расходами этих самых чинов и их домочадцев. Но вопрос в другом. Примут ли чины такие изменения, и будут ли те кто должен заниматься коррупцией заниматься своим делом?? Ведь они связаны одной цепью!!!SamariumДепутат ГД должен зарабатывать не больше, чем 50 тысяч рублей в месяц и не иметь никаких льгот...Для них служение своему народу и должно быть высшим благом...В ВЭтих кровососов только гнать, другого они не понимают.саша дмитренкопо справедливости-больше всех должен получать землекоп!! ибо он больше всех потеет!!)))))))Вячеслав 5Пожалейте чиновников господа-ходить им тяжело.бегать тоже. попы болят от сидения.вес такой.что все болезни прилипли.а денег им надо много.семьи большие.родных много и всех надо обеспечить на будущее-своя рубашка.ближе к телу.вам это знакомо? даже.если и напишут в конституцию сей сегмент.что мало верится.подход нужен другой.вот какой???-без чиновников не обходится ни одна страна-надо и это учитывать.саша дмитренкочиновники-основа государства!!!Владимир СоловьевВ справедливом народном государстве, все чиновники должны иметь среднюю зарплату по стране. чем больше получают рабочие, тем больше получат и чиновники, прямая зависимость. Только вот государство у нас криминально-олигархическое и установить среднюю зарплату не реально как и все что тут было предложено. Сначала эту власть надо переизбрать, но при той активности народа в РФ это опять же не реально, всем все по фигВячеслав 5Я думаю на этот вопрос однажды ответил сам президент-это крупные менеджеры и управленцы. без них всё в стране остановится.а если мало платить.то уедут в страну.где платят больше-платить просто за труд в стране.как было в союзе не получится.сейчас каждый хочет больше.ещё больше???-безответственность в стране-так выразился и президент и что делать господа-где украсть легко.туда все и стремятся-увы.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВА почему не закрыть для них границуВладимир СоловьевЕсли уедут все так называемые менеджеры, для России это будет невероятная польза. То что они творят в России называется грабеж, наглый, беспредельный грабеж. За среднюю по стране зарплату будут работать только честные, порядочные, умные люди, работать что бы поднимать ту самую среднюю зарплату, повышать уровень жизни и уровень всей страны.саша дмитренкоа на их место-дебилов типа тебя?? вы ублюдки только стонете и тявкаете,шавки подзаборныеАлександр ГавричковВо время перестройки было талое предложение, что руководители малых предприятий, должны получать зарплату в районе рабочих плюс 25% от прибыли. Руководители предприятий с численностью до 100 3-4 оклада и 5% от прибыли. Численностью до 1000 человек до 10 окладов и 3 % прибыли. Это верно (возможно немного путаюсь в цифрах)Миша ПотаповВ верховном совете, который расстрелял ельцин, депутаты получали копейки и сидели там. А нынешним мало и мало.Михаил МолчевОно бы и хорошо, но где гарантия, что такие уж порядочные в свое время не надумают, что неплохо бы и еще деньжат срубить, а то маловато что-то...И всё вернется на круги своя! Во времена Великого и Могучего СССР госдуры не было, были депутаты, которые работали, как и все прочие, только раз в некоторое время съезжались кое-что решить. И СССР процветал. Если уж так хочется оставить госдуру, то работать, именно работать, а не портки просиживать и дремать, в ней должны ТОЛЬКО профессионалы, а не скоморохи, спортсмены и прочая шушера. Возможно, тогда госдура и превратиться в госдуму. И необходима персональная ответственность, а не как сейчас- наобещал до хрена, не сделал ни хрена и на прежнем месте остался.саша дмитренкотак это они совок развалили?)))anna_n8mailru Надежда АнтошкинаВ 50-е годы прошлого века в нашем районе жил государственный депутат. Но не в Москве, а в нашем городе. В Москву он ездил только на сессии, работал на своём месте в остальное время. Билет, проживание, питание на тот момент у него были по талонам. Вот это был депутат. Понятно, что ему приплачивали за депутатство, но не миллионы же. Жил среди народа и все чаяния народные видел воочию. Поэтому знал для чего и кого работал.СРсергей Русскийда, во времена СССР всё было сделано правильно,для народа.А сейчас лезет кто ни попадя даже без выборов.Все полоскали ЕР,ругали на чём свет стоял,казалось бы всё-не пройдёт,а она как птица Феникс ,трах тибидох,по финту президента с популярными лицами в России ,и в дамках.Так кому верить? опять спортсмены,актёры.нафталинные космонавты с деменцией.посмотрим какой спектакль подготовили деятели театральных подмостков и спортивных арен.Ведь если что не так -позор ляжет на на лидеров списка кандидатов ,тех, которые мандаты вернули обманув людей проголосовавших за нихсаша дмитренкосовкодрочеров-в психушку!Рудольф РагозинНикакого развития не будет, если депутаты не будут отвечать за свое сидение в думе перед народом. План и результат. как на производстве. Зарплата депутата на уровне нач.производства на промпредприятии.Комментировать
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