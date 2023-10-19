«Не нужен даже миллион зарплаты на другой работе»: откровенное интервью со следователем-криминалистом

Кто из нас в детстве не увлекался детективами и не хотел разгадывать тайны? Дмитрий Быков из тех, кто хотел, и кто превратил свою жизнь в сплошной детектив, в котором именно от него зависит, будет раскрыто преступление, или нет.
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