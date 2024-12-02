Байден помиловал своего сына Хантера, хотя обещал не делать этого

Александр Север

Угарный старикан, звиздит как дышит. То, что Хантер редкая мерзость это всей амэрыке известно, но кровиночка же )) Мне вот интересно кого старик Джо помилует. Харви Вейнштейна интересно выпустит? Этот, такой блокбастер мог бы захренячить про мэрыканьских дерьмократов и законность