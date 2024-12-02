По словам президента США, преследование его сына было связано с их родственными связями и давлением политических оппонентов<strong>Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.
Байден помиловал своего сына Хантера, хотя обещал не делать этого
Комментарии
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Александр Север
Угарный старикан, звиздит как дышит. То, что Хантер редкая мерзость это всей амэрыке известно, но кровиночка же )) Мне вот интересно кого старик Джо помилует. Харви Вейнштейна интересно выпустит? Этот, такой блокбастер мог бы захренячить про мэрыканьских дерьмократов и законность
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16 час.
федор
Позорище пиндосовское !!!! Они ещё твари на кого-то пальцем тычут ушлепки!!!!
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13 час.
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