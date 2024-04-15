Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Сторублевцев
    им везде надо запретить работать ,чтобы избавиться от них !!!Расселение мигран...
  • Россиянин
    Очень много грузинов кормится с НКО на подачки Запада. Тут даже не политика, а всего на всего шкурный интерес.Протесты в Грузии...
  • Eduard
    Точно!"Скорые мечутся, ...

Мэр Орска Козупица назвал причины проживания своего сына Николая в Дубае

Мэр Орска Козупица назвал причины проживания своего сына Николая в Дубае

Мэр страдающего от затоплений Орска Василий Козупица дал комментарий к скандальному видео о нем и его семье, которое опубликовали в сети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Козлов
А стране которая выучила вырастила что не нужны квалифицированные кадры гр Козупица?Вон из мэров патриот гребаный.
Ответить
14 час.
Вячеслав Денисов
Обратите внимание, большинство российских руководящих кадров отправляют своих детишек подальше от результатов своего руководства!
Ответить
11 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
какая нахер недвижимость в Дубае?ЭТО ДАМБА!!!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх