Мэр страдающего от затоплений Орска Василий Козупица дал комментарий к скандальному видео о нем и его семье, которое опубликовали в сети.
Мэр Орска Козупица назвал причины проживания своего сына Николая в Дубае
Комментарии
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СК
Сергей Козлов
А стране которая выучила вырастила что не нужны квалифицированные кадры гр Козупица?Вон из мэров патриот гребаный.
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14 час.
Вячеслав Денисов
Обратите внимание, большинство российских руководящих кадров отправляют своих детишек подальше от результатов своего руководства!
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11 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
какая нахер недвижимость в Дубае?ЭТО ДАМБА!!!
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5 час.
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