Названы причины рекордного роста мировых цен на золото

Мировые цены на золото, которые бьют рекорды в ежедневном режиме, превысив 25 сентября отметку в 2694,75 доллара за тройскую унцию, продолжат расти, оказавшись к концу текущего года в диапазоне 2700-2800 долларов, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.