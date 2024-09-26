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Названы причины рекордного роста мировых цен на золото

Названы причины рекордного роста мировых цен на золото

Мировые цены на золото, которые бьют рекорды в ежедневном режиме, превысив 25 сентября отметку в 2694,75 доллара за тройскую унцию, продолжат расти, оказавшись к концу текущего года в диапазоне 2700-2800 долларов, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

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