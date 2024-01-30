Телепатия от Маска: Neuralink успешно вживила чип в мозг обездвиженного добровольца

Компания Илона Маска Neurolink впервые имплантировала электронный чип в мозг человека. Речь идёт о добровольце-инвалиде, который, как сообщается, хорошо перенёс операцию, и, по задумке разработчиков, сможет управлять компьютером силой мысли.
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