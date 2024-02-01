Тюменцы, уехавшие в другие регионы, выберут президента по особой схеме

Жители Тюменской области, которые в дни президентских выборов будут находиться не по адресу прописки, смогут проголосовать на любом избирательном участке в РФ, заранее подав заявку через сервис «Мобильный избиратель».
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