Бывшие топ-менеджеры челябинского оборонного завода проведут в СИЗО целый год

Центральный райсуд Челябинска 3 октября продлил до года срок в СИЗО бывшему гендиректору оборонного завода «Полет» в Челябинске Александру Нестерову и его экс-заместителю Андрею Белимову, обвиняемых в превышении должностных полномочий.