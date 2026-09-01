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Царьград

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У ТЦК – "новая услуга "под ключ": Драпатый и Хмара не справятся – инсайдеры

У ТЦК – "новая услуга "под ключ": Драпатый и Хмара не справятся – инсайдеры

Сотрудники ТЦК придумали "новую услугу "под ключ". Коррупция продолжает процветать среди украинских военкомов, и инсайдеры считают, что ни новые военком ВСУ, ни новый министр обороны не исправят эту ситуацию.

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