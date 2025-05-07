Эксперт Крючков рассказал про все премьеры юбилейного Парада Победы 2025Место во главе механизированной колонны по праву занимает историческая бронетехника: танки Т-34-85 и самоходные артиллерийские установки Су-100.
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