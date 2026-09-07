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Потуральски о России: «Казань потрясающая. Санкт‑Петербург – классный европейский город. Москва великолепна. В каждом городе есть что‑то свое, что делает его интересным»

Американский нападающий « Авангарда »  Эндрю Потуральски поделился впечатлениями от городов России. – Омск буквально живет хоккеем.

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