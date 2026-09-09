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Царьград

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Анастасия Ключ: телемосты на МФМ свяжут 10 тыс. участников

Анастасия Ключ: телемосты на МФМ свяжут 10 тыс. участников

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге соберет 10 тыс. участников из 190 стран. Будут проводиться телемосты с известными спортсменами, олимпийские чемпионы организуют мастер-классы, а гости смогут проверить здоровье и ознакомятся с российскими технологиями.

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