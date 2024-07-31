Украина уже сейчас должна переходить к переговорам с Россией, а не ждать еще три месяца в надежде выборы в США.
Не ждите победы Трампа. Переговоры нужны сейчас – Арестович
Комментарии
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Юрий Золотарев
Аха! ХРЕНУШКИ вам, а не "переговоры"!! Пока последний бандеровец не повиснет в петле - никаких с вами разговоров!
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1 д.
Evgenija Palette
Да этот КЛОУН ТЯНЕТ ВРЕМЯ НАМЕРЕННО... И будет тянуть до скончания века... Пока его ни лишат возраста...
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20 час.
Evgenija Palette
Ни добавить ни убавить!... НАДО ДОБИТЬСЯ ИМЕННО ЭТОГО... И НИКАКИХ "временных остановок конфликта"... "ВСЕХ В ПРИБРЕЖНОМ ЛЕСУ..."
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20 час.
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