Не ждите победы Трампа. Переговоры нужны сейчас – Арестович

Юрий Золотарев Аха! ХРЕНУШКИ вам, а не "переговоры"!! Пока последний бандеровец не повиснет в петле - никаких с вами разговоров!

Evgenija Palette Да этот КЛОУН ТЯНЕТ ВРЕМЯ НАМЕРЕННО... И будет тянуть до скончания века... Пока его ни лишат возраста...