Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Не ждите победы Трампа. Переговоры нужны сейчас – Арестович

Не ждите победы Трампа. Переговоры нужны сейчас – Арестович

Украина уже сейчас должна переходить к переговорам с Россией, а не ждать еще три месяца в надежде выборы в США.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Аха! ХРЕНУШКИ вам, а не &quot;переговоры&quot;!!  Пока последний бандеровец не повиснет в петле - никаких с вами разговоров!
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1 д.
Evgenija Palette
Да этот КЛОУН ТЯНЕТ ВРЕМЯ НАМЕРЕННО... И будет тянуть до скончания века... Пока его ни лишат возраста...
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20 час.
Evgenija Palette
Ни добавить ни убавить!... НАДО ДОБИТЬСЯ ИМЕННО ЭТОГО... И НИКАКИХ &quot;временных остановок конфликта&quot;... &quot;ВСЕХ В ПРИБРЕЖНОМ ЛЕСУ...&quot;
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20 час.

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