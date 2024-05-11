«Трудное решение»: В США выступили с отчаянным требованием по Украине

Ваша Светлость Стоило нашим чуть шевельнуть кулаком под Харьковом, и сразу пиндосня начала базар за переговоры. Нельзя сейчас скатываться в Минск-3 и прочие блудняки, гадину надо добивать, нашим воинам, нашему народу нужна Победа!!!!

Михаил Гринжук Достанем как и Березовского . Если только его свои раньше не шлепнут.