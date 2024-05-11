США должны как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним сложные решения, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для газеты Hill.
«Трудное решение»: В США выступили с отчаянным требованием по Украине
Комментарии
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Ваша Светлость
Стоило нашим чуть шевельнуть кулаком под Харьковом, и сразу пиндосня начала базар за переговоры. Нельзя сейчас скатываться в Минск-3 и прочие блудняки, гадину надо добивать, нашим воинам, нашему народу нужна Победа!!!!
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10 час.
Михаил Гринжук
Достанем как и Березовского . Если только его свои раньше не шлепнут.
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4 час.
Михаил Гринжук
Не лампой вони будет много. Лучше утюгом по яйцам пожарить и паяльник в жопу засунуть.
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4 час.
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