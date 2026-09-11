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Регионы России

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Заболотный раскрыл причины конфликта со Стankовичем и командой «Спартака»

Заболотный раскрыл причины конфликта со Стankовичем и командой «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный рассказал о причинах конфликта с экс-главным тренером красно-белых Деяном Станковичем, который, по его словам, начал оскорблять игроков команды.

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