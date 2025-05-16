РАН: супермелкие наночастицы оксида графена активируют иммунитет против рака крови

Ученые Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН и кафедры микробиологии и иммунологии биологического факультета ПГНИУ установили размер наночастиц оксида графена, которые помогают бороться с раком.
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