Под строением из неолита нашли следы древних технологий, они слишком передовые для возраста в 5000 лет

Недавняя находка в Дании ставит под сомнение представления о древних жителях Скандинавии. На острове Фальстер археологи раскопали строение, под которым был спрятан архитектурный объект, построенный еще 5000 лет назад — его устройство слишком продвинуто для людей того времени, которые просто не могли обладать подобной технологии.
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