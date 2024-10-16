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Под строением из неолита нашли следы древних технологий, они слишком передовые для возраста в 5000 лет

Под строением из неолита нашли следы древних технологий, они слишком передовые для возраста в 5000 лет

Недавняя находка в Дании ставит под сомнение представления о древних жителях Скандинавии. На острове Фальстер археологи раскопали строение, под которым был спрятан архитектурный объект, построенный еще 5000 лет назад — его устройство слишком продвинуто для людей того времени, которые просто не могли обладать подобной технологии.

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Комментарии
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М
ММ
Если не дай бог произойдет атомная война, то через 10000 лет археологи тоже будут удивляться, что под строениями дикарей находятся вполне технологичные подвалы...
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22 час.
Владимир Алтайцев
И что  это за  погреб в 40 см  глубиной?  Для  чего? В нём только ползком перемещаться  можно. Чушь ьк4акая-то.
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17 час.

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