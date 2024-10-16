Под строением из неолита нашли следы древних технологий, они слишком передовые для возраста в 5000 лет

Недавняя находка в Дании ставит под сомнение представления о древних жителях Скандинавии. На острове Фальстер археологи раскопали строение, под которым был спрятан архитектурный объект, построенный еще 5000 лет назад — его устройство слишком продвинуто для людей того времени, которые просто не могли обладать подобной технологии.