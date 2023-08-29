Вагнеров возглавил «Лотос»

Такие предположения звучали ещё три-четыре дня назад. Тем более, что "Лотос" в последний период фактически осуществлял руководство всей боевой и учебной работой в ЧВК "Вагнер", а Евгений Пригожин публично называл его заместителем Дмитрия Уткина.