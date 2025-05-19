Дожди и ветер: прогноз погоды в Москве от центра "Фобос" на понедельник

В Москве ожидаются кратковременные дожди и ветер до 9 м/с. Температура поднимется до 16 градусов. Евгений Тишковец из центра "Фобос" сообщает о влиянии циклона над Верхневолжьем, барометрические показатели снизятся до 738 мм ртутного столба.
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