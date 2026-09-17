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Царьград

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Пожар на рынке в Наро-Осаново под Одинцовом полностью потушен

Пожар на рынке в Наро-Осаново под Одинцовом полностью потушен

Пожар на строительном рынке в деревне Наро-Осаново возле Одинцова 16 сентября охватил 2,4 тыс. кв. м территории рынка.

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